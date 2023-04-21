Годовиков Алексей (Лёка) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти07.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1941
Сын: Годовиков Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Годовикова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1942
Череповец, город Череповец, Вологодская область