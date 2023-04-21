Годовиков Алексей (Лёка) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годовиков Алексей (Лёка) Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

07.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1941

Сын: Годовиков Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Годовикова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годовикова Нина Алексеевна

Смерть
07.02.1942
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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