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Жулега Никифор Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Жулега Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1799

Жена: Жулега (коваль) Галикерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Гаврило Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Григорий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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