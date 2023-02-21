Жулега Никифор Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Жулега Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулега Григорий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно