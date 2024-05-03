Исавриди (Вейдель) Елизавета Павловна Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исавриди (Вейдель) Елизавета Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 03.11.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1777 г.р.

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Вейдель Павел Андреевич

Мать: Вейдель Дарья Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.09.1832 ст.

Муж: Исавриди Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 03.11.1870 ст.
ЦГА Москвы, фонд №16, опись №60, стр. 12 | Запись в описи № 158 от 1870 года: Об отказе учредить опеку над греческой подданной вдовой Елизаветой Павловной / с 4 августа по 3 ноября

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