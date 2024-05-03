Исавриди (Вейдель) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 03.11.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Вейдель Павел Андреевич
Мать: Вейдель Дарья Семеновна
Бракосочетание
28.09.1832 ст.
Смерть
После 03.11.1870 ст.
ЦГА Москвы, фонд №16, опись №60, стр. 12 | Запись в описи № 158 от 1870 года: Об отказе учредить опеку над греческой подданной вдовой Елизаветой Павловной / с 4 августа по 3 ноября