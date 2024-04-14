Корнеенко Мелания Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеенко Мелания Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тимошенко (Корнеенко) Христина Максимовна

Отец ребёнка: Корнеенко Максим Фокич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Корнеенко Трофим Максимович

Отец ребёнка: Корнеенко Максим Фокич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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