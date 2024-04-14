Корнеенко Мелания Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тимошенко (Корнеенко) Христина Максимовна
Отец ребёнка: Корнеенко Максим Фокич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Корнеенко Трофим Максимович
Отец ребёнка: Корнеенко Максим Фокич
Смерть
После 1858