Филимон Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Фрол
Рождение ребёнка
1740
Сын: Степан Филимонович
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Давыд Филимонович
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Февронья Филимоновна
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Филимонович
Мать ребёнка: Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно