Филимон Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимон Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Степан Филимонович

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Давыд Филимонович

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Февронья Филимоновна

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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