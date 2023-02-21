Соинский Мордух Сымонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соинский Мордух Сымонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Соинский Сымон Германович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соинская Ревза Мордухова

Мать ребёнка: Соинская Либа Сымонова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соинская Элька Мордухова

Мать ребёнка: Соинская Либа Сымонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соинская Либа Сымонова

Смерть
Неизвестно
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