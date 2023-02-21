Соинский Мордух Сымонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Соинский Сымон Германович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соинская Ревза Мордухова
Мать ребёнка: Соинская Либа Сымонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Соинская Элька Мордухова
Мать ребёнка: Соинская Либа Сымонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соинская Либа Сымонова
Смерть
Неизвестно