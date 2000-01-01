Соинская Либа Сымонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соинская Либа Сымонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соинская Ревза Мордухова

Отец ребёнка: Соинский Мордух Сымонов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соинская Элька Мордухова

Отец ребёнка: Соинский Мордух Сымонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соинский Мордух Сымонов

Смерть
Неизвестно
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