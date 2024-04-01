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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ПП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1923

Дочь: Вакс Хана

Отец ребёнка: Вакс Мошка

чечельник украина
Рождение ребёнка
25.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакс Мошка

м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакс Мошка

м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакс Мошка

м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакс Мошка

м.Чечельник, Виницкой обл.
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