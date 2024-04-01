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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1923
Дочь: Вакс Хана
Отец ребёнка: Вакс Мошка
чечельник украина
Рождение ребёнка
25.12.1925
м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
1929
м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
Около 1935
м.Чечельник, Виницкой обл.
Рождение ребёнка
1938
м.Чечельник, Виницкой обл.