Макар Сергеев 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макар Сергеев

Место рождения

Избрижье, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сергей Родионов

Мать: Пелагея Васильева

Избрижье, Калининский муниципальный район, Тверская область
ФС Исповедная 1750 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFG-B5L?i=496&wc=MD1Z-L38%3A224327401%2C234486201%2C234723501&cc=1929531
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Варвара Макарова

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафия Макарова

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
04.07.1772 ст.

Дочь: Анаа Макарова

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Избрижье, Калининский муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн228 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFR-9VHT?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-H832&action=view&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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