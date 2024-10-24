Макар Сергеев
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Сергей Родионов
Мать: Пелагея Васильева
ФС Исповедная 1750 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFG-B5L?i=496&wc=MD1Z-L38%3A224327401%2C234486201%2C234723501&cc=1929531
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Варвара Макарова
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафия Макарова
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
04.07.1772 ст.
Дочь: Анаа Макарова
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
ФС МК сн228 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFR-9VHT?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-H832&action=view&cc=1921824
Смерть
Неизвестно