Габар (Булле) Эрмина Сесилия Йоханна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габар (Булле) Эрмина Сесилия Йоханна

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

09.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Бракосочетание
08.09.1902 ст.

Муж: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Салминьш Рейнгольд Александр Феодор

Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Развод
До 28.06.1909

Муж: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Бракосочетание
28.06.1909

Муж: Габар Август

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно
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