Габар (Булле) Эрмина Сесилия Йоханна
Место рождения
Дата рождения09.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1903
Сын: Салминьш Рейнгольд Александр Феодор
Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт
Развод
До 28.06.1909
Бракосочетание
28.06.1909
Муж: Габар Август
Смерть
Неизвестно