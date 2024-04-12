Ярилина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярилина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярилина Надежда Аркадьевна

Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярилин Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярилин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1960

Сын: Ярилин Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович

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