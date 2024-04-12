Ярилина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярилина Надежда Аркадьевна
Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярилин Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1960
Сын: Ярилин Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Ярилин Аркадий Иванович