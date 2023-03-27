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Бакатова Екатерина Евгеньевна
Бакатова Екатерина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1977
Пол
Женский
Отец
Балакин Евгений Николаевич
1949 г.р.
Мать
Балакина (Колобова) Тамара Матвеевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1977
Отец:
Балакин Евгений Николаевич
Мать:
Балакина Тамара Матвеевна
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