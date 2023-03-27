Бакатова Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакатова Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

КЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1977

Отец: Балакин Евгений Николаевич

Мать: Балакина Тамара Матвеевна

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