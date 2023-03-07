Шулепова Матрона Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858