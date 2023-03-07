Шулепова Матрона Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Матрона Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Шулепов Евфим Михайлов

Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Шулепов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Шулепов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Шулепов Михаил Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Михаил Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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