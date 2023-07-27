Фадеев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дягилева (фадеева) Агнея Александровна

Мать ребёнка: Фадеева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизевета Александровна

Мать ребёнка: Фадеева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Игнат Александрович

Мать ребёнка: Фадеева Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Полина

Смерть
Неизвестно
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