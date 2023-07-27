Фадеев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Петр
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дягилева (фадеева) Агнея Александровна
Мать ребёнка: Фадеева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизевета Александровна
Мать ребёнка: Фадеева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Игнат Александрович
Мать ребёнка: Фадеева Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Полина
Смерть
Неизвестно