Фадеева (Митренева) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Митренева) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дягилева (фадеева) Агнея Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизевета Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Игнат Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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