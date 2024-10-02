Kawecki Antoni
Место рожденияхутор Апполинарово/Аполинаря, Бацевичская вол., Бобруйский уезд, Минская губ., Российская Империя
Дата рождения1888
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кавецкий / Kawecki Яков Kawecki/
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Kawecka) ?
Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika
Работа или профессия
1914
157-й пехотный Имеретинский полк, рядовой
Работа или профессия
1915
90-й пехотный Онежский полк, рядовой
Рождение ребёнка
23.05.1928
Сын: Kawecki Tadeusz
Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Połtorak (Kawecka) Teresa
Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika
Смерть
1940