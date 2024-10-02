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Kawecki Antoni

Место рождения

хутор Апполинарово/Аполинаря, Бацевичская вол., Бобруйский уезд, Минская губ., Российская Империя

Дата рождения

1888

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кавецкий / Kawecki Яков Kawecki/

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kawecka (Szczors) Weronika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Kawecka) ?

Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika

Работа или профессия
1914
157-й пехотный Имеретинский полк, рядовой
Работа или профессия
1915
90-й пехотный Онежский полк, рядовой
Рождение ребёнка
23.05.1928

Сын: Kawecki Tadeusz

Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Połtorak (Kawecka) Teresa

Мать ребёнка: Kawecka (Szczors) Weronika

Смерть
1940

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