Мухина (Михеенко) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Михеенко) Анна Кузьминична

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1905 ст.

Муж: Мухин Аким Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.

Сын: Мухин Николай Акимович

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.

Сын: Мухин Александр Акимович

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Сын: Мухин Иван Акимович

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.

Сын: Мухин Даниил Акимович

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.

Сын: Мухин Пётр Акимович

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1914 ст.

Дочь: Мухина Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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