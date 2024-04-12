Мухина (Михеенко) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения27.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1879 ст.
Бракосочетание
16.01.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.
Сын: Мухин Иван Акимович
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.
Сын: Мухин Пётр Акимович
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1914 ст.
Дочь: Мухина Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Мухин Аким Васильевич
Смерть
Неизвестно