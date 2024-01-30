Виталя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005

Отец: Вячеслав (Славка)

Мать: Малышева Наталья Ивановна

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