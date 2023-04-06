Климанова (Копылова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова (Копылова) Надежда

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Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1968

Отец: Копылов Александр

Мать: Копылова Алевтина

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.03.1990

Муж: Климанов Александр

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1992

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Климанов Александр

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1995

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Климанов Александр

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
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