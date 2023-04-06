Климанова (Копылова) Надежда
Место рождения
Дата рождения21.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1968
Отец: Копылов Александр
Мать: Копылова Алевтина
Бракосочетание
03.03.1990
Муж: Климанов Александр
Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1992
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Климанов Александр
Рождение ребёнка
04.10.1995
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Климанов Александр
Место жительства
Неизвестно