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Балихин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986

Отец: Балихин Николай Николаевич

Мать: Балихина Вера Александровна

Рождение ребёнка
05.05.2012

Сын: Балихин Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2017

Сын: Балихин Тимофей Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.2019

Дочь: Балихина Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.2021

Сын: Балихин Леонид Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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