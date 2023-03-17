Балихин Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1986
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986
Рождение ребёнка
05.05.2012
Сын: Балихин Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2017
Сын: Балихин Тимофей Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2019
Дочь: Балихина Любовь Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2021
Сын: Балихин Леонид Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности