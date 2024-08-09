Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Варламова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Илларион
Отец ребёнка: Державин Игорь
Развод
Неизвестно
Муж: Державин Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Державина) Милана
Отец ребёнка: Державин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Державин Игорь