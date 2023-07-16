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Дружинин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Дружинин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Дружинин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Дружинина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна

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