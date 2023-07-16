Дружинин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Сын: Дружинин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1984
Сын: Дружинин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Дружинина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна