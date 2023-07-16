Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Рождение ребёнка
1982
Сын: Дружинин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей
Рождение ребёнка
1984
Сын: Дружинин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Дружинина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Алексей