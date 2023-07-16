Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Шульгина) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Шульгин Пётр Александрович

Мать: Шульгина Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Дружинин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей

Рождение ребёнка
1984

Сын: Дружинин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Дружинина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Алексей

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