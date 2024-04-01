Путилова Анастасия Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Путилова) Василиса Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Созонова (Путилова) Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
18.09.1904
Дочь: (Путилова) София Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: (Путилова) Матрона Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около ?.02.1909
Дочь: (Путилова) Улита Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
27.11.1911
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
07.03.1913
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около ?.08.1914
Дочь: (Путилова) Ульяна Наталья Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Рождение ребёнка
24.10.1915
Дочь: (Путилова) Зиновья Павлова
Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов
Смерть
Неизвестно