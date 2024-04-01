Путилова Анастасия Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутилова Анастасия Ананьева

Путилова Анастасия Ананьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Путилов Стефан Павлов

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Путилова) Василиса Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Созонова (Путилова) Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
18.09.1904

Дочь: (Путилова) София Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: (Путилова) Матрона Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
Около ?.02.1909

Дочь: (Путилова) Улита Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Путилов Николай Павлов

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Путилов Василий Павлов

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
Около ?.08.1914

Дочь: (Путилова) Ульяна Наталья Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Рождение ребёнка
24.10.1915

Дочь: (Путилова) Зиновья Павлова

Отец ребёнка: Путилов Павел Павлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.