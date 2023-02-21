Мироненко (Кивиотс) Алевтина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1985
Дочь: Бондаренко Яна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.1992
Дочь: Мироненко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Мироненко Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сапёрное, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область