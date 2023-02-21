Мироненко (Кивиотс) Алевтина Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Кивиотс) Алевтина Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1985

Дочь: Бондаренко Яна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.1992

Дочь: Мироненко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Мироненко Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сапёрное, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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