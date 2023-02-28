Савенков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савенков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Соня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно