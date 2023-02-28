Савенков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенков Алексей Михайлович

Савенков Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Косиново, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савенков Михаил

Мать: не указана

Косиново, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Савенков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Косиново, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Георгий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Соня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close