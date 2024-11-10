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Колесников Степан Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Колесников Федот Петрович

Мать: Колесникова (Хрипченко) Марфа Изотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизулина (Колесникова) Августина

Мать ребёнка: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бака, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Колесников Назар Степанович

Мать ребёнка: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна

Бака, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: Кисилева (Колесникова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно

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