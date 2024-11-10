Колесников Степан Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизулина (Колесникова) Августина
Мать ребёнка: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1903
Сын: Колесников Назар Степанович
Мать ребёнка: Колесникова (Литовская) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1905
Смерть
Неизвестно