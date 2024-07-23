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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Арзубов Семён Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Михеевич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1715

Сын: Арзубов Иван Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Михеевич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1717

Сын: Арзубов Клим Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Михеевич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1722

Сын: Арзубов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Михеевич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1727

Сын: Арзубов Никита Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Михеевич

д. М. Худынский Дор

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