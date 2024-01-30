Юрко Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрко Анатолий Пантелеевич
Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрко Виктор
Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно