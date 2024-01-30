Юрко Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрко Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Сергей Пантелеевич

Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Стас Пантелеевич

Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Анатолий Пантелеевич

Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Виктор

Мать ребёнка: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрко Матрена (Мотя) Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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