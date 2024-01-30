Юрко (Притуленко) Матрена (Мотя) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Притуленко Алексей
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрко Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрко Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрко Анатолий Пантелеевич
Отец ребёнка: Юрко Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрко Виктор
Отец ребёнка: Юрко Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрко Пантелей