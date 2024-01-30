Юрко (Притуленко) Матрена (Мотя) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрко (Притуленко) Матрена (Мотя) Алексеевна

Юрко (Притуленко) Матрена (Мотя) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притуленко Алексей

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Сергей Пантелеевич

Отец ребёнка: Юрко Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Стас Пантелеевич

Отец ребёнка: Юрко Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Анатолий Пантелеевич

Отец ребёнка: Юрко Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрко Виктор

Отец ребёнка: Юрко Пантелей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрко Пантелей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close