Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Путинихинъ Петръ

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татьяна Савельева

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Федоръ Савельевъ

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Трифанъ Савельевъ

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Антонова Алена Савельева

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ефимъ Савельевъ

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена Савельева

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петръ Савельевъ

Отец ребёнка: Савелей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелей Петровъ

Смерть
1794
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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