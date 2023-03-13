Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Путинихинъ Петръ
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татьяна Савельева
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федоръ Савельевъ
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Трифанъ Савельевъ
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Антонова Алена Савельева
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ефимъ Савельевъ
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена Савельева
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петръ Савельевъ
Отец ребёнка: Савелей Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелей Петровъ
Смерть
1794