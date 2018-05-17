Рамазанов Ренат(Малик) Уружбекович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рамазанова Жарият Алиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рамазанова Жарият Алиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2018
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
погиб при автокатастрофе