Рамазанов Ренат(Малик) Уружбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Ренат(Малик) Уружбекович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Юсуф Ренатович

Мать ребёнка: Рамазанова Жарият Алиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Амир Ренатович

Мать ребёнка: Рамазанова Жарият Алиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Жарият Алиловна

Смерть
17.05.2018
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
погиб при автокатастрофе
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