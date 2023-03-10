Юшин Владимир Александрович
Место рожденияс.Калмыков, Казахстан
Дата рождения1943
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Калмыков, Казахстан
Рождение ребёнка
14.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Калмыков, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Кувшиново
Смерть
2002
г.Кувшиново