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Юшин Владимир Александрович

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Место рождения

с.Калмыков, Казахстан

Дата рождения

1943

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Калмыков, Казахстан
Рождение ребёнка
14.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Калмыков, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
г.Кувшиново
Смерть
2002
Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
г.Кувшиново
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