Губина Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

пох книга 6.1915 4.1915 1916
Образование
Неизвестно
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
2 класса в пох книге 1941-1951г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Василий Николаев

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Губина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
пох книга 1938 1.1937 3.1937
Рождение ребёнка
16.08.1947

Сын: Губин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Губин Василий Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Дата с памятника Матренское кладбище
Работа или профессия
С 1952 по 1954
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Колхоз
Смерть
Неизвестно

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