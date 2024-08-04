Губина Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
пох книга 6.1915 4.1915 1916
Образование
Неизвестно
2 класса в пох книге 1941-1951г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Губина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Николаев
пох книга 1938 1.1937 3.1937
Рождение ребёнка
16.08.1947
Отец ребёнка: Губин Василий Николаев
Дата с памятника Матренское кладбище
Работа или профессия
С 1952 по 1954
Колхоз
Смерть
Неизвестно