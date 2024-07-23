Рукосуева Настасья (Анастасия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Настасья (Анастасия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Павел Ксенофонтович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Феврония Павловна

Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Рукосуев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мавра Павловна

Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рукосуев Иван Павлович

Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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