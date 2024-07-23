Рукосуева Настасья (Анастасия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Феврония Павловна
Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Рукосуев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мавра Павловна
Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Рукосуев Павел Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно