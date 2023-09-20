Петро
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь 2
Мать ребёнка: (Колташова) Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: (Колташова) Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын 2
Мать ребёнка: (Колташова) Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Мать ребёнка: (Колташова) Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Колташова) Кристина