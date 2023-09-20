Петро — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петро

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь 2

Мать ребёнка: (Колташова) Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: (Колташова) Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын 2

Мать ребёнка: (Колташова) Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Мать ребёнка: (Колташова) Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Колташова) Кристина

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