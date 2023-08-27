Синцов Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синцов Семен Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцове Параскева Петровна

Мать ребёнка: Синцова Ирина Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Федор Петрович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Никита Петрович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Аверкий Петрович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Ирина Саввична

Смерть
Неизвестно

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