Селецкая (Флоридова) Павла Полиевктовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Рыжова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Селецкий Дмитрий Иванович
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918