Селецкая (Флоридова) Павла Полиевктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкая (Флоридова) Павла Полиевктовна

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Место рождения

Новое, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Рыжова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Селецкий Дмитрий Иванович

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Дмитрий Иванович

Смерть
После 1918
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