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Гарбуз Андрей Семенович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1860

Отец: Гарбуз Семен Емельянович

Мать: Гарбуз Марфа Ивановна

Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Гарбуз Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
06.01.1885

Сын: Гарбуз Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гарбуз Варвара Иосифовна

Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Гарбуз Марина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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