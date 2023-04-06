Гарбуз Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения28.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1860
Отец: Гарбуз Семен Емельянович
Мать: Гарбуз Марфа Ивановна
Бракосочетание
15.01.1884
Жена: Гарбуз Варвара Иосифовна
Рождение ребёнка
06.01.1885
Мать ребёнка: Гарбуз Варвара Иосифовна
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Гарбуз Марина Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно