Полюшкевич Евдинья Антоновна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полюшкевич Евдинья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюшкевич Филипп Тарасович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Полюшкевич) Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Полюшкевич Николай Филиппович

Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Полюшкевич Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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