Полюшкевич Евдинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Полюшкевич) Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Полюшкевич Николай Филиппович
Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Полюшкевич Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Полюшкевич Филипп Тарасович
Смерть
Неизвестно