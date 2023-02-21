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Hess Arnold
Hess Arnold
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1930
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Hess Benjamin
1903 г.р.
Мать
Hess (Dahlke) Melitta
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец:
Hess Benjamin
Мать:
Hess Melitta
Смерть
1945
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