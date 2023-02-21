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Hess Arnold

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Hess Benjamin

Мать: Hess Melitta

Смерть
1945
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