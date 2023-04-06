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Давыдов Григорий

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Место рождения

Сергиевский Приют, Симбирский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

С 1875 по 1876

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1875 по 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиевский Приют, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Давыдов Осип Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдова Фёкла

Рождение ребёнка
1895

Сын: Давыдов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Давыдов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдова Фёкла

Рождение ребёнка
1912 или 1913

Дочь: Давыдова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Фёкла

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Малиновская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Давыдов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужилова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Фёкла

Смерть
1946
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