Давыдов Григорий
Место рождения
Дата рожденияС 1875 по 1876
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1875 по 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Давыдова Фёкла
Рождение ребёнка
1895
Сын: Давыдов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Давыдова Фёкла
Рождение ребёнка
1912 или 1913
Дочь: Давыдова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Фёкла
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Малиновская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Давыдов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тужилова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Фёкла
Смерть
1946