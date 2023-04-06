Путятина (Никитина) Евдокия Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
20.10.1896
Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Криулина Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
26.02.1913
Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно