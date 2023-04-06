Путятина (Никитина) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Никитина) Евдокия Владимировна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874

Отец: Никитин Владимир Георгиевич

Мать: Никитина Елена Стефановна

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Путятин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Путятин Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Криулина Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Путятин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Путятин Кузьма Карпович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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