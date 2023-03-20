Мынын-Оол Полат (Григорий) Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мынын-Оол Полат (Григорий) Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005

Отец: Мынын-Оол Вячеслав

Мать: Александровна Екатерина Владимировна

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