Родионова (Куракина) Пелагея Иакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Куракин Иаков Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1884
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Евграф Сергеев Девятов; по невесте - того же села крестьяне Тихон Ефимов Симаков и Матвей Онисимов Шишев | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно