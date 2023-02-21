Родионова (Куракина) Пелагея Иакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Куракина) Пелагея Иакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куракин Иаков Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1884

Муж: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Евграф Сергеев Девятов; по невесте - того же села крестьяне Тихон Ефимов Симаков и Матвей Онисимов Шишев | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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