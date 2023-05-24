Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кудимова (Мазепа) ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА

Отец ребёнка: Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
30.08.1958

Дочь: Политковская (Мазепа) АННА СТЕПАНОВНА

Отец ребёнка: Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Смерть
2021

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