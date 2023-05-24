Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кудимова (Мазепа) ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
Отец ребёнка: Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
30.08.1958
Дочь: Политковская (Мазепа) АННА СТЕПАНОВНА
Отец ребёнка: Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
Смерть
2021