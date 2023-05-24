Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кудимова ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
30.08.1958
Дочь: Политковская АННА СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006