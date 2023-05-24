Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазепа СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кудимова ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
30.08.1958

Дочь: Политковская АННА СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазепа РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
2006