Мигалова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ссанкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлынова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно