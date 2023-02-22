Мигалова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигалова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ссанкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлынова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Мигалов Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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