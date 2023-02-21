Панасова (Желнова) Лукерья Гарасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасова (Желнова) Лукерья Гарасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желнов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Новичкова Матрёна Романовна

Отец ребёнка: Панасов Роман Терентьевич

Осиновка-Вторая, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.09.1927

Дочь: Федотова Надежда Романовна

Отец ребёнка: Панасов Роман Терентьевич

Осиновка-Вторая, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасов Роман Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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