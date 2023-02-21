Панасова (Желнова) Лукерья Гарасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желнов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Новичкова Матрёна Романовна
Отец ребёнка: Панасов Роман Терентьевич
Рождение ребёнка
27.09.1927
Дочь: Федотова Надежда Романовна
Отец ребёнка: Панасов Роман Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно