Суховъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Суховъ Трофимъ
Мать: Сухова, Рогалева Анна
Бракосочетание
16.01.1911
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Юрина Сухова Гликерья Романова
село Михайловское
Бракосочетание
28.01.1913
Жена: Сухова Васса Петрова
Рождение ребёнка
20.10.1913
Сын: Суховъ Александръ
Мать ребёнка: Сухова Васса Петрова
село Михайловское