Суховъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Суховъ Трофимъ

Мать: Сухова, Рогалева Анна

Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Юрина Сухова Гликерья Романова

Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Юрина Сухова Гликерья Романова

село Михайловское
Бракосочетание
28.01.1913

Жена: Сухова Васса Петрова

Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Суховъ Александръ

Мать ребёнка: Сухова Васса Петрова

село Михайловское
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